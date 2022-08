Torino, Cairo fa mea culpa: “Fatto il passo più lungo della gamba e ora lo pago”

Un mea culpa importante che si può riassumere facilmente: era stata dettata una linea maestra sulla quale il Torino marciava e anche bene. La strada era semplice: trovare giocatori a basso prezzo da valorizzare e poi fare plusvalenza. Tutto a un tratto l'inversione di tendenza. Cairo non fa nomi, ma se tornasse indietro ben difficilmente spenderebbe oltre 50 milioni per cartellini di giocatori come Niang (2017), Zaza (2018) e Verdi (2019). A ciò si è aggiunta la pandemia arrivata nel 2020, che ha complicato la vita economica non solo del Toro ma del mondo intero. Ora, a dire di Cairo, il club ne paga le conseguenze. Fare mercato è più complicato a prescindere, a maggior ragione per il Toro. Il presidente, insomma, ha fatto mea culpa, ma ha rilanciato: in questo mercato, dice, farà il possibile per accontentare Juric. E l'ingaggio di Emirhan Ilkhan, nelle intenzioni del club, è un primo passo in questo senso.