Torino, Cairo si gode i suoi giovani. E premia il lavoro di Juric

Il Torino ha trionfato contro il Lecce nel posticipo della quinta giornata di Serie A, andando così a 10 punti raggiungendo il momentaneo quarto posto in Serie A. Un momento positivo per la squadra granata, nonostante gli infortuni di alcuni giocatori importanti come Miranchuk, Singo e Ricci. Anche con queste defezioni il Toro è riuscito ad ottenere buoni risultati, incontrando anche la felicità del presidente Cairo, che in questo momento si gode la sua squadra, ricca di giovani ma con un'ossatura importante.