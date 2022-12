Torino, Cairo: “Siamo soddisfatti, il mercato estivo ha dato linfa a Juric”

Urbano Cairo torna a parlare degli emendamenti presentati in Parlamento per sostenere il calcio nella serata di presentazione del calendario 2023 di For Men, testata di cui è editore: "Il calcio non merita aiuti, ma ha bisogno di essere aiutato - ammette il presidente del Torino FC e di Rcs MediaGroup - . È vero, il mondo del calcio negli ultimi anni, con i suoi eccessi, ha commesso degli errori, per esempio strapagando i giocatori, ma ha avuto anche dei problemi innegabili. Il Covid, che ha colpito tanti settori, non è certamente il calcio ad averlo voluto. Di conseguenza abbiamo avuto meno spettatori allo stadio e riduzioni di sponsorship. Il mercato così si è totalmente sgonfiato, compreso il valore dei giocatori che le società magari contavano di vendere. Non dobbiamo dimenticare che il calcio mantiene gran parte dello sport dando un contributo alla fiscalità che equivale al 70% del settore. Ribadisco: non meritiamo di essere aiutati, ma ne abbiamo bisogno per via delle penalizzazioni subite. Non abbiamo ricevuto un singolo aiuto, contrariamente ad altri settori, come ad esempio il cinema - sostiene ancora una volta Cairo - . E lo dico da cinefilo e amante delle serie televisive: non è giusto che il cinema abbia avuto quasi un miliardo di aiuti con il tax credit e il calcio zero. Anche il cinema ha attori strapagati come i nostri atleti, anche il calcio ha bisogno di essere aiutato".