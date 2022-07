Torino, campagna abbonamenti: sconto prelazione prorogato fino al 5 agosto

Per i tifosi granata che ancora non hanno rinnovato il proprio abbonamento, ci sarà ancora tempo per farlo con un prezzo scontato in questa fase di prelazione

Lo sconto prelazione per rinnovare il proprio abbonamento è stato prorogato fino al 5 agosto: a comunicarlo è stato il Torino sul proprio sito ufficiale. Dunque per i tifosi che ancora non hanno rinnovato il proprio abbonamento, ci sarà ancora tempo per farlo con un prezzo scontato in questa fase di prelazione.