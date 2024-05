Torino, cancelli aperti al Filadelfia prima della sfida con il Milan: le info

Sabato 18 maggio i tifosi granata potranno accedere al Cortile storico del Filadelfia. Lo ha comunicato il club granata tramite una nota ufficiale presentando l'iniziativa, pensata con l'intento di fornire un'opportunità di aggregazione per i tifosi che potranno così assaporare l'atmosfera del Fila prima del via di Torino-Milan, in programma allo stadio Olimpico "Grande Torino" alle ore 20.45. I cancelli del Filadelfia si apriranno a partire dalle ore 17 e verranno chiusi al fischio iniziale della sfida con i rossoneri.