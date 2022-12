Torino, cena di Natale al Filadelfia: tutti presenti tranne Vlasic

Il Torino è rientrato da poco dal ritiro in Spagna, si avvicina il Natale, tra poche settimane riprenderà la Serie A e inizierà la sessione invernale del calciomercato: così società e squadra, nella serata di martedì 20 dicembre, si riuniscono al Filadelfia per la tradizionale cena annuale che precede le festività. L'evento si svolgerà nel nuovo ristorante dello stadio Filadelfia, ultimato da poche settimane, e sarà presente tutta la squadra - escluso Vlasic ancora in vacanza, in seguito al terzo posto conquistato ai Mondiali - insieme a Ivan Juric, arrivato con largo anticipo, staff tecnico, dirigenti e il Presidente Urbano Cairo. Un momento per riunirsi, divertirsi e per compattare ancora di più un gruppo, in vista proprio della ripresa del campionato il 4 gennaio, alle 14:30, contro il Verona allo Stadio Olimpico Grande Torino.