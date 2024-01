Torino, cena di squadra: offre Juric. Tutti presenti

Ieri - venerdì 19 gennaio - a cena tutto il gruppo squadra granata è andato a mangiare al ristorante spagnolo "El Bonito" in piazza Madama Cristina: l'iniziativa è partita da Ivan Juric che ha offerto la cena. Da Zima a Seck, passando per Soppy: al ristorante situato in zona San Salvario erano presenti anche i giocatori che potrebbero lasciare il club in questa sessione di mercato invernale. Questo è un modo per compattare ulteriormente tutto il gruppo granata, che in campo sta trovando una buona continuità di prestazioni e risultati. Considerato il fatto che il Toro non sarà impegnato in questo weekend di Serie A (i granata avrebbero dovuto giocare in casa con la Lazio che però è stata impegnata in Arabia contro l'Inter nel match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana e la gara verrà recuperata il 22 febbraio), i granata hanno sfruttato la serata di ieri per stare insieme anche fuori dal terreno di gioco. Nella giornata di oggi poi il Torino tornerà in campo al Filadelfia per allenarsi in vista della sfida con il Cagliari alla Unipol Domus in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20.45.