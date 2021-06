Torino, chance per il baby Karamoko: inizierà la stagione con la prima squadra

Il centrocampista francese classe 2001 è pronto per unirsi alla prima squadra nel raduno che inizierà il 6 luglio

Ibrahim Karamoko in rampa di lancio per il Torino? Presto per dirlo, ma di sicuro il centrocampista francese classe 2001 avrà l’opportunità di mettersi in mostra alla corte di Ivan Juric . Reduce dalla soffertissima salvezza col Torino Primavera, salvo sorprese Ibrahim farà parte della rosa del Torino per la preparazione estiva che inizierà col raduno del 6 luglio e poi dovrebbe seguire la squadra anche nel ritiro precampionato di Santa Cristina in Valgardena (13-30 luglio).

LA CHANCE - La convocazione per il ritiro sarebbe di certo un’attestazione di stima da parte del club: Karamoko è sicuramente uno dei (pochi) calciatori usciti dall’ultima Primavera che potrebbero essere presi in considerazione per un futuro in Serie A. Dal punto di vista tattico può fare l’interno in un centrocampo a quattro ma anche il trequartista avanzato in un 3-4-2-1. Le doti fisiche non mancano, quelle tecniche nemmeno: è ancora da raggiungere invece la costanza sul piano mentale che serve per affermarsi a certi livelli. Durante questa stagione, Karamoko è stato fermato per due mesi per una rissa in campo: il ragazzo non merita di essere marchiato a vita per quello che è accaduto, ma di sicuro dovrà dimostrare di aver imparato dai propri errori. In base a quello che accadrà in ritiro, la società poi sceglierà se tenere il giocatore anche per il campionato o pensare subito ad un prestito, in base anche alle scelte che verranno prese a centrocampo, un reparto in cui ci sono tanti giocatori la cui posizione è da analizzare.