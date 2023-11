Torino, che fine ha fatto Marco Benassi? In cerca di squadra dalla scorsa estate

L'ex centrocampista granata a soli 29 anni è rimasto svincolato la scorsa estate dopo la fine del contratto che lo legava alla Fiorentina

Ormai quasi dieci anni fa il Torino si preparava ad accogliere tra le proprie fila un giovane centrocampista, prodotto del vivaio dell'Inter. Il suo nome era Marco Benassi e arrivava in granata per cercare di esprimere le sue potenzialità dopo una parentesi in prestito al Livorno. Dopodiché il Toro lo vendette alla Fiorentina per una buona cifra e sembrava che la carriera del centrocampista modenese fosse in rampa di lancio pronta per riservargli grandi gioie ma qualcosa è andato storto.

Benassi, al Toro per mettersi in mostra e farsi conoscere — Nel 2014 Benassi arriva nel Torino in cerca di un minutaggio maggiore di quanto non avrebbe certamente avuto nell'Inter dove avrebbe visto il campo con il contagocce. A Torino ci rimane tre anni fino al 2017 prima di essere ceduto alla Fiorentina in cambio di 12 milioni di euro, una cifra davvero importante per le condizioni di mercato di allora. Il nome di Benassi resta legato nella memoria dei tifosi granata ad alcuni errori marchiani che sono costati cari come il rosso ingenuo preso in Europa League con lo Zenit o la palla persa nel finale del derby del novembre 2014 quando ha di fatto regalato il gol a Pirlo. Si tratta di errori dettati anche in parte dalla sua giovane età in quel momento. Nonostante ciò i tre anni in granata di Benassi sono stati tutto sommato positivi e conditi da 12 gol in 98 presenze in tutte le competizioni e infatti nell'estate della sua cessione alla Viola ci furono diversi tifosi che avrebbero voluto trattenerlo all'ombra della Mole. Quella che al Toro sarebbe dovuta essere un'esperienza per formarsi e lanciare il proprio nome tra i centrocampisti più talentuosi della Serie A, si è poi rivelata essere una delle poche avventure liete per Benassi, fino ad ora, nella sua carriera.

L'esperienza alla Fiorentina e i molti prestiti in giro per l'Italia — Per lui però in Toscana la carriera si complica. Dopo un buon inizio nelle prime due stagioni al Franchi caratterizzate da molte presenze e un buon numero di gol per una mezzala (5 il primo anno e 9 il secondo) che infatti avevano fatto rimpiangere Benassi al Toro, qualcosa si rompe. Il centrocampista ex Inter non riesce a giocare con continuità nella stagione 2019/20 e da lì inizia il suo calvario anche a causa di una sfortunata catena di infortuni. Per aiutarlo a riprendersi e a ritrovare certezze, la Fiorentina lo manda in prestito per tre volte nelle stagioni seguenti. Nel 2020/21 passa all'Hellas Verona senza però mai scendere in campo nemmeno una partita, a gennaio 2022 fino a fine campionato gioca con l'Empoli ma anche qui ottiene poche gioie scendendo però in campo dodici volte e trovando così continuità mentre l'anno scorso, nel 2022/23 prova a rilanciarsi con la Cremonese ma anche qui senza tornare quello del Toro o dei primi due anni di Firenze. Adesso, dallo scorso primo luglio, Benassi è svincolato dopo la fine del contratto con il club di Rocco Commisso ed è in cerca di una squadra che possa offrirgli un nuovo progetto adatto a lui augurandosi che i problemi fisici che hanno costellato il passato recente della sua carriera siano ormai alle spalle.

