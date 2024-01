Torino, chi è Angeliño: esterno mancino, in Olanda si è espresso al meglio

Il profilo del nuovo interesse di mercato granata: il terzino sinistro Angeliño

Nelle ultime ore il Torino ha valutato più approfonditamente il profilo di José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño come possibile rinforzo per la corsia mancina. Angeliño, attualmente al Galatasaray ma di proprietà del Red Bull Lipsia, è finito sul mercato dopo una prima parte di stagione in cui è stato scarsamente impiegato ed è in cerca di nuovi stimoli. Scopriamo meglio il profilo del nuovo interesse di mercato granata.

Torino, chi è Angeliño: esterno mancino che dà grande apporto alla fase offensiva — Ruolo terzino sinistro, piede mancino come serve a Juric per completare il reparto degli esterni. Angeliño è un giocatore che ha diverse qualità che potrebbero far comodo al tecnico granata. Prevalentemente è un terzino di spinta, che dà il suo meglio nell'apporto alla fase offensiva a cui partecipa sfruttando le sue doti di velocità e l'abilità nei cross. Nel corso della sua carriera, specialmente in Olanda, è riuscito ad abbinare tecnica alla spinta facendo intravedere potenzialità importanti che non ha poi avuto sempre modo di esprimere fuori dall'Eredivisie, trovando meno continuità.

Torino, chi è Angeliño: dal Deportivo La Curuna al Manchester City, poi girandola di prestiti — Nato il 4 gennaio 1997 a Coristanco, piccolo comune della comunità autonoma di Galizia, muove i primi passi nel mondo del calcio nel Settore giovanile del Deportivo La Curuna. Nel 2012, all'età di quindici anni, viene notato dagli osservatori del Manchester City, che lo portano in Inghilterra. Viene aggregato alla squadra riserve e vi resta fino alla stagione 2014-2015. A inizio campionato successivo viene mandato in prestito per quattro mesi nel New York City, dove raccoglie 14 partite nella massima serie, la Major League Soccer. Al rientro arriva per Angeliño l'occasione di debuttare in maglia Manchester City, quando il 30 gennaio 2016 Manuel Pellegrini lo fa entrare nel finale al posto di Gael Clichy nella sfida di FA Cup con l'Astonvilla, vinta per 4-0. L'anno successivo, stagione 2016-2017, arriva Pep Guardiola sulla panchina del City e Angeliño rientra in rosa. Grazie a Pep l'esterno fa l'esordio anche in Champions League contro lo Steaua Bucarest nelle fasi preliminari. Tuttavia lo spazio per crescere è poco, così Angeliño, ora ventenne, cambia maglia in cerca di esperienza. Parte in prestito per andare al Girone, ma l'esperienza è fallimentare e si chiude in un mese; allora approda al Maiorca, nella seconda divisione spagnola, sempre in prestito, raccogliendo 17 presenze.

Torino, chi è Angeliño: in Eredivisie brilla, al Galatasaray non trova spazio — Nel 2017-2018 Angeliño è ancora in cerca d'esperienza e trova la collocazione ideale nel campionato di Eredivisie. Si accasa al NAC Breda, sempre in prestito dal City, dove trova continuità raccogliendo 33 presenze e 3 gol. Si fa apprezzare come terzino di spinta a sinistra, attira i riflettori su di sé e rientra nella top11 del campionato. Così si interessa a lui il PSV, che acquista direttamente il cartellino dal Manchester City per 5 milioni di euro più bonus. Al PSV trova la propria dimensione e raccoglie 43 presenze nella stagione 2018-2019 con 1 gol all'attivo. A termine campionato viene premiato come talento dell'anno. Il City allora ritorna su Angeliño e lo riporta a Manchester per 12 milioni di euro. Anche la seconda parentesi inglese non porta al decollo, così arriva l'ennesimo cambio maglia con il passaggio all'RB Lipsia in prestito. Il prestito si prolunga per due anni - Angeliño segna la prima doppietta in Champions - e si trasforma in titolo definitivo da febbraio 2021. Dopo l'acquisto viene però ancora mandato in prestito, questa volta all'Hoffenheim dove disputa 33 gare, e ancora dopo al Galatasaray. In Turchia non sta trovando spazio, così Angeliño è pronto a cambiare di nuovo aria per trovare stabilità e centralità all'interno di un progetto.

