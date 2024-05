Torino, chi è Bianay Balcot: terzino destro duttile, Ludergnani lo prelevò dal Monza

Nato il 13 maggio 2005 a Saint-Mandé, comune francese a una decina di chilometri da Parigi, Bianay Balcot inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel Paris FC. Dopo gli inizi, compie un ulteriore salto ai tempi dell'Under 17 trasferendosi a luglio 2021 al Montfermeil. Lì viene notato dagli osservatori del Monza, che vedono nel giovane difensore un possibile prospetto e decidono di portarlo in Italia. Bianay Balcot arriva in Brianza per la stagione 2022-2023 e inizia ad ambientarsi in biancorosso tra le fila dell'Under 18 con i pari età. L'adattamento avviene in tempi brevi, così il giovane terzino viene dirottato dopo cinque giornate verso la Primavera di Alessandro Lupi, impegnata nel campionato Primavera 2. Bianay Balcot inizia a lavorare per ritagliarsi il proprio spazio, partendo inizialmente dalla panchina e diventando poi da febbraio uno dei titolari fissi di Lupi. Chiude infatti la prima stagione in Italia con 25 presenze, 2 gol e 1 assist all'attivo, guadagnando sul campo la promozione in Primavera 1 insieme ai compagni.

Torino, chi è Bianay Balcot: la scelta di Ludergnani per il post Dembelé

La stagione di Bianay Balcot non passa inosservata in casa Torino, dove si cerca un nuovo titolare sulla fascia destra con Dembelé indirizzato verso il salto tra i grandi e poi approdato al Venezia. Ludergnani individua in Bianay Balcot una risorsa e lo fa arrivare alla corte di Scurto prelevandolo dal Monza a titolo definitivo. Scurto punta subito su Bianay Balcot, mettendolo in campo nel suo ruolo naturale di terzino destro nella difesa a quattro e schierandolo titolare sin dalle primissime uscite. Più propenso alla spinta che al ripiegamento, nei mesi in granata il francese è migliorato tanto sotto questo punto di vista diventando affidabile anche in copertura. Un suo punto di forza è inoltre la duttilità. Il francese è stato il giocatore della retroguardia che più si è adattato ai vari ruoli in difesa, coprendo di volta in volta eventuali buchi dovuti ad assenze, infortuni e squalifiche. Scurto ha così potuto attingere a più soluzioni. Bianay Balcot è stato infatti impiegato all'occorrenza come terzino sinistro nella difesa a quattro senza sfigurare ed è stato già testato come braccetto quando Scurto ha optato per la difesa a tre. Fin qui ha raccolto complessivamente 26 partite in maglia granata con 4 assist all'attivo in campionato. Nel mentre sono arrivate anche le prime due convocazioni in Prima squadra con Juric in occasione delle trasferte contro Cagliari e Udinese. Il minutaggio in Primavera avrebbe potuto essere molto più elevato, ma un problema fisico ha costretto Bianay Balcot a fermarsi per sei partite. Il francese è tornato in campo proprio nell'ultima gara di campionato contro il Bologna, mettendo nelle gambe i primi minuti nel finale di partita.