Torino, chi è Lovato? Esordio in A con Juric, poi Atalanta e Salernitana

Il profilo di Matteo Lovato, ultimo obiettivo di mercato del Toro di Juric

Redazione Toro News

Nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi Matteo Lovato come possibile nuovo difensore granata in caso di addio di David Zima. Lovato, classe 2000 cresciuto tra le giovanili di Padova e Genoa, ha incontrato Juric nel suo percorso all'esordio in Serie A. I due potrebbero incontrarsi nuovamente se le strade del mercato portassero Lovato a Torino. Scopriamo meglio chi è il difensore che interessa ai granata.

Chi è Lovato? Difensore duttile, apprezzato per aggressività e velocità — Matteo Lovato rispecchia il profilo del difensore apprezzato da Juric in termini di fisicità, essendo alto 188 cm e disponendo di un fisico longilineo che ha permesso di sviluppare buone doti di corsa negli anni. Anche tatticamente Lovato è una scelta che va incontro alle esigenze di modulo del tecnico croato, visto che per gran parte della sua carriera da professionista è stato inserito all'interno di una difesa a tre e quindi ne conosce bene i meccanismi. In quest'ottica risulta particolarmente duttile perché, pur essendo destro di piede, si è sempre adattato nei tre ruoli. Infatti in carriera è stato impiegato come braccetto sinistro, braccetto destro e centrale ricoprendo i tre ruoli. Tra le sue doti principali l'aggressività e la velocità.

Chi è Lovato? Cresciuto nel Padova, poi il Verona di Juric che lo porta dalla C alla Serie A — Lovato inizia il proprio percorso tra i professionisti nella Prima squadra del Padova in Serie C quando Salvatore Sullo, vice di Gian Piero Ventura nei cinque anni in granata, lo mette in rosa per la stagione 2019-2020. Gioca con il 3-5-2 e fa l'esordio come braccetto sinistro in difesa. Gli basta metà stagione per farsi notare, arriva un doppio salto di categoria con l'Hellas Verona che a gennaio 2020 bussa alle porte del Padova acquistandolo a titolo definitivo. Sulla panchina scaligera siede Ivan Juric, Lovato ha bisogno di tempo per adattarsi ed è chiuso dalla concorrenza di Kumbulla. Lavora sodo però e Juric gli regala l'esordio il 18 luglio 2020 nei minuti finali della gara contro l'Atalanta, facendolo subentrare a Gunter all'82'. Se nella prima stagione in gialloblù lo spazio è ridotto, nella stagione 2020-2021 la musica è diversa. Kumbulla saluta e Lovato ne raccoglie l'eredità in difesa. Alla prima giornata contro la Roma, subentrato a Empereur infortunato al 19', si mette subito in mostra con una prova di carattere in difesa. Juric trionfa per 3-0 e già dalla giornata successiva gli consegna la maglia da titolare. Chiuderà la stagione con 24 presenze all'attivo.

Chi è Lovato? L'Atalanta e l'esordio in Champions, poi prestiti e la Salernitana — Dopo la seconda stagione al Verona arriva la chiamata di Gasperini, che porta Lovato all'Atalanta a titolo definitivo per 8 milioni di euro più 3 di bonus. L'esordio alla Dea arriva il 21 agosto 2021 nella sfida con il Torino, Lovato entra nel finale. Finisce 2-1 a Bergamo, con gol decisivo di Piccoli in pieno recupero. Due mesi dopo Lovato per la prima volta calca il palcoscenico di Champions League nello scenario prestigioso dell'Old Trafford contro il Manchester United, subentrando a Demiral. In nerazzurro però il difensore, a prescindere da queste due tappe, trova pochissimo spazio e viene considerato forse ancora acerbo avendo bruciato tante tappe. Così l'Atalanta a gennaio Lovato va in prestito al Cagliari per la seconda metà di stagione. Nell'estate la Dea lo cede alla Salernitana a titolo definitivo. La stagione 2022-2023, la prima in granata, è altalenante: un infortunio alla caviglia impedisce a Lovato di trovare continuità prima di gennaio, poi alterna prestazioni da titolare a scampoli nel finale. La stagione attuale sembrava partita con altri presupposti, ma proprio nelle ultime settimane è mancata nuovamente continuità di minutaggio. Lovato vuole tornare protagonista e il Toro in questo senso potrebbe essere una sfida.

