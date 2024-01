Torino, chi è Passador: dal Pordenone alla Serie D, poi protagonista in Primavera

Nato il 26 febbraio 2003 a Pordenone, Pietro Passador inizia a muovere i primi passi nel calcio in casa Udinese. Il giovane portiere cresce vestendo la maglia friulana fino ad attirare, a biennio Giovanissimi ultimato, le attenzioni del Pordenone che decide di puntare su di lui ad agosto 2019. Passador ha 16 anni e viene aggregato al gruppo Under 17, con cui raccoglie 8 presenze, ma inizia anche a ricevere le prime convocazioni in Primavera 2 facendo l'esordio nella competizione a febbraio 2020 in occasione della vittoria sulla Cremonese per 2-1. Nella stagione 2020-2021 Passador entra in pianta stabile nella rosa della Primavera e partecipa nuovamente al campionato Primavera 2 ma nelle vesti di portiere titolare, registrando 14 presenze. Nel mentre anche Attilio Tesser lo chiama con sé, convocandolo per 9 gare di Serie B. Per l'esordio è presto, ma è un modo con cui comunque Passador inizia ad avvicinarsi al calcio dei grandi. Dopo due anni in Primavera, il Pordenone decide di mandare Passador a fare esperienza in Serie D alla Union Clodiense. Lì si conferma titolare da subito e raccoglie 33 presenze con oltre 3000 minuti all'attivo, considerando anche la partecipazione ai playoff di Serie D.

Torino, chi è Passador: dopo la Serie D, la maglia granata in Primavera 1

Dopo la Serie D, Passador torna alla base al Pordenone. Il Torino, che aveva iniziato a considerare il profilo e stava valutando come muoversi, ha l'occasione di portarlo in granata nella sessione di mercato estiva in vista della stagione 2022-2023. L'operazione va in porto e viene ufficializzata il 19 agosto 2022 con acquisto a titolo definitivo. Passador, ora 19enne, diventa il nuovo portiere della Primavera granata e gioca per la prima volta il campionato Primavera 1. La sua stagione d'esordio al Toro è ottima. Passador tra i pali è da subito un punto di riferimento importante e diventa inamovibile: chiuderà il campionato con 34 presenze all'attivo. Portiere di stazza grazie ai suoi 194 cm, Passador si è fatto apprezzare in granata per gli ottimi riflessi e un posizionamento accorato tra i pali; anche in uscita si è comportato spesso bene, dimostrando di avere un lavoro solido alle spalle. Il Toro avrebbe voluto farlo crescere ancora con il salto in Serie C, ma al Rimini nonostante le premesse non c'è stato modo nemmeno di scendere in campo per quanto come affermato dallo stesso club "Pietro [abbia] sempre lavorato con entusiasmo e professionalità". Ora Passador torna in granata e avrà l'occasione di mettersi al lavoro con la Prima squadra sotto la guida esperta del preparatore Cataldi, sempre che il mercato non porti opportunità che possano essere ritenute meritevoli di attenzione dal giocatore e dalla società per la crescita del giovane portiere.