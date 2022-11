Torino, chi gioca a Bologna? I pochi dubbi sono soprattutto in difesa

Il Torino si prepara per questo rush finale prima della pausa per il Mondiale in Qatar, partendo dalla sfida di domenica contro il Bologna allo stadio Dall'Ara (12.30). I granata arrivano in buona condizione, con il solo Ola Aina ad essere bloccato da un problema fisico, mentre sono in dubbio Sanabria e Ilkhan per affaticamenti muscolari. Dopo i due successi contro Udinese e Milan, Juric continua a dare fiducia al suo modulo 3-4-2-1 ed è probabile che premierà molti dei protagonisti delle ultime gare.