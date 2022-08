Torino, chi gioca a Monza? Miranchuk-Vlasic, Juric ci pensa

Il Torino sabato sera farà il suo esordio in campionato sfidando in trasferta il neopromosso Monza. Sarà subito un test di livello per i granata che dovranno affrontare l'ambiziosa formazione brianzola del proprietario Berlusconi che si sta muovendo molto in sede di mercato. Per riuscire ad iniziare il campionato col piede giusto Ivan Juric sta studiando la miglior formazione possibile da far scendere in campo contro i biancorossi che verrà schierata con il classico 3-4-2-1 tanto caro al tecnico croato.