Torino, chi gioca contro il Sassuolo? Tre ballottaggi da sciogliere in vigilia

Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato che si svolgerà allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo di Dionisi, per cercare di ritrovare il successo dopo la sconfitta amara contro l'Inter. Juric arriva a questa partita con ancora qualche dubbio. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1 sempre usato in campionato negli ultimi due anni, anche se si sono diffuse alcune indiscrezioni su un possibile utilizzo del 3-4-1-2.