Torino, chi gioca contro la Juventus? Nicola in difficoltà in difesa e sulle fasce

Il Torino si prepara per una delle sfide più delicate della stagione contro la Juventus, in una stracittadina molto complessa da diversi punti di vista. Il tecnico granata Nicola sta cercando di sciogliere alcuni dubbi importanti in vista della partita che verrà disputata sabato alle ore 18.

Per prima cosa, il modulo: dovrebbe essere confermato il 3-5-2 ma non sono da escludere totalmente delle sorprese. Da diversi giorni Nicola sta provando anche altri moduli: tra questi il 3-4-3, che vedrebbe nel caso Verdi, Sanabria e Belotti in attacco. Per il momento è da considerare, ma il modulo base resta il più consolidato, il 3-5-2.