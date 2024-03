Torino, senza Djidji a Udine la difesa ha di nuovo gli uomini contati: le ultime

Lo stop di Djidji sarà lungo e questo obbliga il Torino a correre ai ripari. La situazione in difesa d’altronde non è delle migliori. Senza Schuurs da inizio stagione, adesso Juric perde un’altra pedina molto importante come Djidji. Il...

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 13 marzo 2024 (modifica il 13 marzo 2024 | 07:54)

Lo stop di Djidji sarà lungo e questo obbliga il Torino a correre ai ripari. La situazione in difesa d’altronde non è delle migliori. Senza Schuurs da inizio stagione, adesso Juric perde un’altra pedina molto importante come Djidji. Il francese d’altronde ha caratteristiche uniche e per l’allenatore croato è stato fondamentale, perché ha gran ritmo e diventa fondamentale soprattutto quando i granata vogliono giocare uomo su uomo contro avversari particolarmente veloci palla al piede.

Torino, a Udine emergenza difesa: per sostituire Djidji Sazonov è il favorito — Adesso però c’è da guardare al presente e la situazione in difesa non è particolarmente rosea. Ai box c’è di sicuro anche Tameze, che quest’anno è stato l’alternativa a Djidji come braccetto a destra della difesa granata. In questo momento l’unico giocatore abile e arruolatile è Sazonov, perché Lovato non ha ancora recuperato al 100%, ma il Toro proverà a recuperare il difensore ex Salernitana e Verona. Appare difficile che però possa partire titolare sabato: a ieri, martedì, si allenava ancora a parte. Dunque, a Udine Sazonov è favorito per giocare titolare. Sullo sfondo resta l'opzione Vojvoda (a Lecce nel girone di andata ricoprì il ruolo di braccetto destro).

Chiaramente una volta rientrato Tameze, sarà il centrocampista francese a occupare la casella lasciata vuota da Djidji. D’altronde il mediano arrivo in estate dal Verona ha dimostrato di poter ricoprire quel ruolo molto bene. È chiaro però che sarebbe un ulteriore modo per correre ai ripari che renderebbe sempre più corta la coperta, visto che anche a centrocampo le soluzioni non sono tantissime visto l’infortunio di Ilic.

