Torino-Cittadella 4-0, le reazioni social: “Schuurs è ovunque”

Il Toro vince con un risultato largo contro il Cittadella e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui incontrerà il Milan. Il bolide di Radonjic apre le marcature, in un primo tempo in cui i granata sono parsi in difficoltà, mentre Pellegri, Schuurs e Zima hanno completato l'opera nel secondo tempo. Questi i migliori tweet dei tifosi granata: