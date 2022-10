Torino-Cittadella, l’affluenza: poco meno di 4000 spettatori

Il dato sugli spettatori presenti al Grande Torino per i sedicesimi di Coppa Italia

Sono stati meno di quattromila gli spettatori presenti all’Olimpico Grande Torino per la gara contro il Cittadella valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sono stati infatti venduti 3896 biglietti per un incasso di 35187 euro. Spalti dunque vistosamente vuoti, nonostante presenza di diversi bambini e ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio nei Distinti.