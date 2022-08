Torino, con il Monza emergenza in difesa: Adopo e Bayeye possibili titolari

I granata si ritrovano privati di David Zima e Armando Izzo. Se il primo è fuori per cause di forza maggiore (infortunio alla spalla rimediato contro il Nizza), il secondo difficilmente verrà preso in considerazione dopo che non è stato convocato per scelta tecnica contro il Palermo in Coppa Italia. Salvo acquisti in reparto di questa settimana o un improbabile ripescaggio del difensore napoletano, Bayeye e Adopo sono davvero due seri candidati per una maglia da titolare all'esordio coi brianzoli.