Torino, con Irrati l’ultima vittoria dei granata risale al 2016

Con il fischietto di Pistoia i granata non vincono dalla sfida con il Frosinone del 16 gennaio 2016

L'ultima giornata di campionato tra Torino e Roma sarà diretta da Massimiliano Irrati. Il fischietto della sezione di Pistoia è stato designato per la partita dei granata contro i giallorossi di venerdì sera (fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino). Il direttore di gara non arbitrava il Torino dal 26 settembre 2020, ovvero dalla sconfitta con l'Atalanta. In questa stagione Irrati - in occasione di tre match dei granata - ha ricoperto il ruolo di VAR (con Fiorentina, Milan e Napoli).