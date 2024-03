Torino, con la Viola un gran Gineitis: ora può approfittare dell’assenza di Ilic

Con l'infortunio di Ilic Gineitis guadagna spazio e ora può fare il salto di qualità

Alberto Girardi 4 marzo - 14:00

Nella gara di sabato contro la Fiorentina, Juric è stato costretto ad inserire Gineitis ad inizio secondo tempo, causa l'infortunio di Ilic e l'espulsione di Ricci. Il lituano è entrato in campo in un momento molto delicato e in una situazione a sfavore per i granata. Nonostante l'inferiorità numerica e la difficoltà della gara, soprattuto per un ragazzo ancora inesperto, il centrocampista classe 2004 ha offerto un'ottima prestazione.

45 minuti di qualità: la gara di Gineitis con la Viola — Contro la Fiorentina, come detto precedentemente, Gvidas Gineitis è entrato bene in campo. Il ragazzo ha dimostrato di avere qualità e anche una grande personalità. Oltre ad alcune ottime giocate, come il tunnel su Maxime Lopez per poi lanciare Bellanova al tiro, è stato protagonista dei calci piazzati granata. Il numero 66 ha infatti calciato una punizione dal limite verso la porta, a dimostrazione che anche i suoi compagni hanno fiducia nei suoi mezzi. Inoltre ha battuto i corner nell'arco del secondo tempo, tra cui uno molto bello sulla testa di Zapata che è riuscito a concludere di poco fuori dallo specchio della porta.

Ora ha la chance di prendersi il Torino in questo fine stagione — Con l'infortunio di Ilic e l'espulsione di Ricci il Torino affronterà il Napoli venerdì con un centrocampo in crisi. Se anche Tameze non dovesse recuperare dall'infortunio, contro i partenopei Juric avrebbe a disposizione solo Linetty e Gineitis. In quest'ottica il classe 2004 ha la possibilità di mettersi in mostra e di provare a prendere in mano le chiavi del centrocampo. Gineitis approfitterà sicuramente dell'assenza di Ilic e in questo fine stagione ha la grande opportunità di dimostrare il suo valore e guadagnare minutaggio. Il pasticcio di Monza è già stato dimenticato da tutto il popolo granata, che ora si augura solo di vedere brillare il numero 66, che potrebbe anche regalare qualche gioia in questo rush finale.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.