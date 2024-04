Torino, con l’Empoli per rompere una maledizione che dura da 5 anni

In caso di vittoria con porta inviolata, il Torino eguaglierebbe un record raggiunto dal grande Emiliano Mondonico e uno del Grande Torino

Simone Napoli 6 aprile 2024 (modifica il 6 aprile 2024 | 11:36)

"In questo momento voglio vincere contro l'Empoli e continuare a giocare così". Questo Juric durante la conferenza stampa pre Empoli-Torino, parole che non lasciano alternative ad una squadra che, anche in base al risultato di questa partita, potrà alimentare le speranze per raggiungere l'obiettivo Europa. Quello contro l'Empoli può definirsi a tutti gli effetti un esame di maturità per la squadra di Juric visto il tabù Castellani - il Toro ha vinto solo una partita su 11 incontri nella sua storia - e che soprattutto potrebbe vincere la terza partita consecutiva in Serie A per la prima volta dopo un lustro.

Tre vittorie di fila in Serie A mancano da 5 anni: quell'anno fu Europa — Come si dice: non c'è due senza tre? Questo è quello che si augura il mondo granata che, dopo Udinese e Monza, mettono nell'obiettivo il terzo successo consecutivo: i granata non li ottengono in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2019. In quell'occasione il Toro vinse tre match di fila considerando l'ultimo della stagione 2018/2019 contro la Lazio, e i primi due della stagione 2019/2020 contro il Sassuolo in casa e l'Atalanta in trasferta. Per ritrovare tre vittorie nello stesso campionato invece si deve tornare indietro di qualche mese, a febbraio e marzo 2019 i granata di Walter Mazzarri batterono Atalanta, Chievo e Frosinone. Quel Torino raggiunge la qualificazione alla fase preliminare di Europa League, ma i sogni granata furono rovinati dal Wolverhampton. Se invece prendiamo in considerazione tutte le competizioni, l'anno scorso il Torino vinse tre gare di fila tra Coppa Italia contro il Cittadella e in campionato contro Udinese e Milan. Un filotto che quest'anno la squadra di Juric ha sfiorato solo in due altre occasioni prima di questa: a inizio campionato il Toro vinse contro il Genoa e contro la Salernitana, ma non andò oltre al pareggio nella partita successiva contro la Roma, e poi quando alla dodicesima giornata pareggiò 1-1 contro il Monza dopo i successi con il Lecce e il Sassuolo.

Verso il record di Mondo e del Grande Torino: tris di vittorie con annessi clean sheet — L’ultima volta in cui il Torino ha registrato tre vittorie di fila senza concedere alcuna rete agli avversari risale al febbraio 1992, con EmilianoMondonico allenatore, contro Cremonese, Napoli e Cagliari e, curiosamente, i risultati furono in ordine 2-0, 1-0 e 1-0. Gli stessi che finora la squadra di Juric ha inflitto a Udinese e Monza. In caso di vittoria a Empoli, oltre a rompere la maledizione delle tre vittorie consecutive in Serie A dopo 5 anni, mantenendo il 16° clean sheet della stagione il Torino potrebbe eguagliare questa statistica che manca da oltre 32 anni. Inoltre, in caso di porta inviolata si pareggerebbe il record di clean sheet della storia del Torino che fu registrato nella stagione 1948-1949 dal Grande Torino.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.