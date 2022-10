Torino, con l’Empoli tocca a Paro: senza Juric in panchina cala la media punti

L'allenatore croato non ci sarà domenica, al suo posto ecco il vice Matteo Paro: i giocatori però perdono una guida fondamentale

Federico De Milano

Domenica il Torino ospiterà l'Empoli e vorrà tornare al successo dopo tre sconfitte consecutive. Per raggiungere la vittoria non potrà contare sull'aiuto di Ivan Juric che è stato espulso nell'ultimo match a Napoli. In panchina ci sarà il suo fidato vice Matteo Paro che ha già sostituito il tecnico croato in alcune circostanze, sia con il Toro che a Verona. L'assenza di un guida carismatica come quella dell'ex Verona potrebbe farsi sentire e già in passato i risultati delle sue squadre senza di lui in panchina non sono stati dei migliori.

Juric "assenteista": le cause che tengono il croato lontano dalla sua panchina

Un motivo di preoccupazione per Juric potrebbe essere il rendimento delle sue squadre, che sembra non essere dei più esaltanti, quando lui viene sostituito dall'allenatore in seconda. Nelle esperienze in Serie A del tecnico croato sono già state parecchie le partite saltate per squalifica e in questo elenco possiamo aggiungere anche le gare del mese scorso con Lecce e Inter che Juric si è perso a causa di una polmonite. Il problema respiratorio di cui è stato vittima recentemente non è però l'unica causa delle gare che è stato costretto a saltare. Si possono contare altre 5 partite in cui è stato espulso negli ultimi 4 anni, prima dell'ultimo caso sabato scorso contro il Napoli. Nel campionato 2019/20, la sua prima stagione a Verona, il tecnico di Spalato fu costretto a saltare due partite contro Parma e Atalanta nel mese di luglio, entrambe squalifiche per proteste. Si tratta del periodo estivo in cui vennero recuperate le gare dei campionati sospese nell'inverno 2020 a causa dello scoppio della pandemia. L'anno seguente durante un Cagliari-Verona venne espulso e dovette saltare la gara seguente contro la Lazio. Infine, nel suo primo anno alla guida del Toro non sedette in panchina a Udine e a Roma contro la Lazio. Anche in quei casi entrambe le partite furono saltate a causa di una squalifica.

2019/20 - Verona-Parma (3-2) - squalifica

2019/20 - Verona-Atalanta (1-1) - squalifica

2020/21 - Verona-Lazio (0-1) - squalifica

2021/22 - Udinese-Torino (2-0) - squalifica per espulsione ricevuta il turno precedente contro il Sassuolo

2021/22 - Lazio-Torino (1-1) - squalifica per espulsione ricevuta il turno precedente contro il Milan

2022/23 - Torino-Lecce (1-0) - polmonite

2022/23 - Inter-Torino (0-1) - polmonite

(ancora da giocare): 2022/23 - Torino-Empoli (?) - squalifica

Paro è il fidato vice di Juric, ma la media punti cala senza Ivan

Analizzando i numeri precedentemente enunciati ne emerge che negli ultimi 4 campionati sono state giocate 7 partite dalle squadre di Juric senza di lui. I punti ottenuti in queste gare sono solamente 8 e la media punti di questi match è pari a 1,14. Si tratta di un dato più basso di entrambe le medie generali che il croato ha ottenuto con il Verona e con il Torino. Alla guida dei gialloblù in due campionati interi sono stati raccolti 94 punti in 76 partite (media 1,24). Con i granata invece fino a qui sono arrivati 60 punti in 46 partite (media 1,30). Questo leggero calo non è un dato troppo allarmante ma è certamente un indizio di come Juric sia un fattore in più per i suoi giocatori. La mano del tecnico di Spalato si vede sia in settimana durante gli allenamenti che nel weekend durante le partite quando guida dalla panchina i suoi ragazzi. Ora sarà compito di Paro riuscire a sostituire il suo maestro per la sfida con l'Empoli, una gara nella quale bisognerà ritrovare i 3 punti. Anche per sentirsi meno dipendenti dalla presenza di un allenatore come Juric, abituato ormai alle squalifiche per proteste.