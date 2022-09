Torino, con Massimi solo tre incroci. Ma quello col Bologna…

Il bilancio del Torino con Massimi è positivo, con i granata rimasti imbattuti nelle tre gare arbitrate dal direttore di gara molisano, portando a casa una vittoria e due pareggi. La prima fu Cagliari-Torino, a dicembre 2021, finita 1-1. La sua gestione in quella occasione fu ordinata, con qualche protesta solo per un giallo eccessivo a Pobega e per uno mancato a Joao Pedro. A gennaio 2022 ci fu il secondo atto, in occasione della vittoria del Torino per 2-1 sulla Sampdoria. In quel caso nulla da ridire sulla direzione di Massimi, che optò per un arbitraggio all'inglese. L'ultimo incrocio capitò infine a marzo, in un Bologna-Torino 0-0. In quel caso le polemiche furono decisamente più accese. Clamoroso errore di terna e Var di fronte al gesto di Medel, che raccolse il pallone con le mani in area di rigore quando Skorupski lo aveva già rimesso in gioco. Massimi non diede un rigore evidente, il Var non lo corresse. La gestione poi non fu ottimale, specialmente nella gestione dei cartellini gialli.