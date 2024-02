Torino, con Orsato bilancio negativo: le sconfitte prevalgono sulle vittorie

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Sassuolo-Torino, sabato 10 dicembre al Mapei Stadium. Il fischietto veneto sostituirà La Penna, che era stato designato in precedenza. Il bilancio con Orsato non sorride ai granata, con le sconfitte che prevalgono nettamente su vittorie e pareggi. In totale su 27 partite arbitrate da lui i granata hanno perso 14 partite, vinte 5 e pareggiate 8.

I precedenti con Orsato

Sono in tutto 5 i successi ottenuti dal Toro con l'arbitro Orsato a dirigere, su 27 partite disputate (con 8 pareggi e 14 sconfitte a completare il bilancio). La vittoria più recente risale al 19 febbraio 2021 a Cagliari, avvenuta alla 23ª giornata, grazie a una rete di Bremer. Il primo incontro tra il Torino e il fischietto veneto è datato 27 maggio 2007 (Inter-Torino 3-0). Un solo confronto in Coppia Italia, contro il Livorno (Toro sconfitto 2-0) mentre due i precedenti in Serie B: Piacenza-Torino 0-0 e la semifinale di ritorno dei playoff del 2010 vinta dai granata in trasferta sul Sassuolo per 1-2. L'ultimo incontro è datato 6 novembre 2021, con i granata che hanno perso contro Lo Spezia per 1 a 0 in una partita ricca di episodi dubbi. I più eclatanti riguardano un tocco di braccio di Bastoni in area di rigore ed un intervento irregolare di Provedel su Singo, entrambi non fischiati dall'arbitro.