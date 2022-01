Torino, con Ricci aumenta la concorrenza per Lukic: come cambiano le gerarchie

Sul centrosinistra spazio alla staffetta Mandragora-Pobega, sul centrodestra Lukic viene insidiato dall'ultimo arrivato Ricci

L'arrivo di Samuele Ricci dall'Empoli aumenta la concorrenza in mezzo al campo ( LEGGI QUI ). Ivan Juric ha le idee chiare su come gestire i quattro mediani a disposizione. Sul centrosinistra agiranno Rolando Mandragora e Tommaso Pobega , sul centrodestra il giovane ragazzo nato a Pontedera e il serbo Sasa Lukic . Ricci va a infoltire un reparto che nel giro di qualche settimana è stato privato di Tomas Rincon, di Daniele Baselli e di Ben Kone, ma i rapporti di forza rispetto a dicembre sono notevolmente cambiati. Lukic, infatti, a differenza del recente passato, si troverà in casa un concorrente che parte con le sue stesse possibilità di giocare. Del resto il cospicuo investimento compiuto dal Torino sta a testimoniare quanto il club granata tenga a Ricci.

GERARCHIE - Si modificano, perciò, le gerarchie del centrocampo del Torino. Se la partita per il posto sul centrosinistra se la giocheranno Mandragora e Pobega, invece sul centrodestra, come sottolineato anche da Juric negli scorsi giorni, Lukic si troverà a fronteggiare per un posto da titolare Ricci. L'ex Empoli avrà bisogno di un primo periodo di adattamento considerato che il modo di giocare di Juric è differente rispetto a quello di Aurelio Andreazzoli e il Torino 2021/2022 ha peculiarità diverse rispetto a quelle dell'Empoli. Superato l'adattamento, però, è lecito attendersi un'alternanza abbastanza regolare tra Ricci e Lukic. Un bel cambiamento per il serbo che fin qui è stato uno dei giocatori più impiegati da Juric e a ragione lo si è potuto definire uno degli inamovibili.

RENDIMENTO - Il rendimento di Lukic, tra l'altro, è cresciuto esponenzialmente in questi mesi. Partito in sordina, ha approfittato dell'infortunio al menisco di Mandragora per conquistarsi di prepotenza un ruolo da titolare nella mediana e da quel momento ha sempre giocato, facendolo sempre meglio. Anche in questo avvio di 2022 le prestazioni del serbo sono state di assoluto livello e Lukic ha confermato di trovarsi a proprio agio nella mediana a due di Juric. Le prospettive per il prossimo futuro, dopo l'arrivo di Ricci, sono un po' diverse. Come detto, è normale aspettarsi un minutaggio inferiore per Lukic che dovrà essere bravo psicologicamente a leggere questa nuova situazione. Nello stesso tempo anche per Juric la gestione di Ricci e Lukic sarà un test importante. E' vero che è meglio abbondare che deficere, ma anche gestire l'abbondanza, soprattutto quella di qualità, non è facile.