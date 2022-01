LIVE Torino, Ricci è arrivato: visite mediche in corso, la foto

Dopo i testi fisici arriveranno le firme sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte del club

Visite mediche in corso per Samuele Ricci, arrivato poco dopo le 17 di oggi allo stadio Olimpico "Grande Torino" per gli ultimi passaggi prima dell'annuncio ufficiale. Il centrocampista dell’Empoli è pronto a vestire la maglia granata. La trattativa tra il giocatore e il Toro si è chiusa nella tarda serata di venerdì 28 gennaio: Ricci arriva a titolo definitivo per 8.5 milioni più 2 di bonus, il giocatore firmerà un contratto sino al 2026.