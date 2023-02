Torino, con Vieira sono 18 gli infortuni durante gli allenamenti

Più infortuni in allenamento che in partita e la maggior parte dei problemi sono muscolari: lo storico della stagione

Per essere intensi in campo durante le partite, serve esserlo di conseguenza anche durante gli allenamenti. Ronaldo Vieira, però, è il diciottesimo giocatore che si ferma durante una seduta. Di questi appena due sono stati di natura traumatica, mentre principalmente sono stati problemi muscolari. La differenza con le partite è tanta. Durante le gare ufficiali sono appena sei gli infortuni che hanno frenato i giocatori di Ivan Juric e principalmente sono infortuni legati a contrasti e non a problemi muscolari.

In attesa di capire quando potrà rientrare Vieira, rimane il fatto che gli infortuni più pesanti sono figli di sedute d’allenamento. L’esempio più lampante è quello di Ola Aina. Il nigeriano è rimasto lontano dal campo per 9 partite a causa di una lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. La sua assenza era durata da ottobre a gennaio e rimane l’infortunio più pesante della stagione granata fino a questo punto.

Altri casi celebri sono quelli di Ricci e Pellegri. Il primo tra settembre e ottobre era stato assente per cinque partite a causa di un interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra. Caso diverso è quello di Pellegri. L’attaccante ha dimostrato di essere molto fragile e la sua recidiva è sicuramente legata ai problemi avuto in passato, ma allo stesso tempo evidenzia che il ragazzo abbia bisogno di tempo per riuscire a reggere con continuità gli allenamenti e l’intensità delle sedute sotto la gestione Juric. La prime certezza è che questa situazione è sintomo di una squadra che durante le sedute dà il massimo, ma forse non sempre riesce a reggere certi ritmi. La seconda è che queste situazioni però capitano molto più in allenamento che in partita.