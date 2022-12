Torino, continua la preparazione a San Pedro. Stasera Vlasic in campo

Continua la preparazione dei granata in Spagna in vista della prima gara del campionato di gennaio contro il Verona

Il Torino, dopo l'arrivo di Linetty e Vojvoda e dei tre Serbi reduci dal Mondiale Vanja, Radonjic e Lukic, è quasi al completo e può continuare la preparazione in Murcia in vista della sfida del 16 con l'Almeria. Ai granata spetta il compito di fare un gennaio di alto livello per dare un senso a questa stagione e perciò la gara con il Verona del 4 gennaio inizia ad assumere importanza. In serata Vlasic scenderà in campo con la sua Croazia contro l'Argentina nella semifinale della Coppa del Mondo. In caso di vittoria l'avversario sarà la vincente tra Francia e Marocco.