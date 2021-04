Torino, continua la preparazione in vista dell’Udinese

La giornata / Sessione tecnica di avvicinamento alla gara contro l'Udinese

Sessione tecnica di metà settimana per i granata nella mattinata di oggi. Si avvicina il match di sabato sera contro l'Udinese e i ragazzi devono preparare al meglio la gara, data l'importanza della stessa a questo punto del campionato. Occhi puntati su Lyanco, che ieri non ha svolto la seduta con la squadra come da programma, e su Singo, il quale procede col suo recupero personalizzato.