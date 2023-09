Le promozioni del neo arrivato Luca Innocenti e il crescente entusiasmo in casa granata sono gli ingredienti vincenti per un Olimpico Grande Torino sempre più pieno di gara in gara. Nonostante gli abbonati siano appena 8 mila e il match non sia particolarmente di cartello, contro il Verona si va verso a un’altra ottima risposta da parte del pubblico di fede granata. Se è pur vero che la Maratona non è ancora esaurita (caso strano), i Distinti vanno verso il sold-out grazie alla doppia promozione in corso e in Primavera pian piano stanno esaurendo i vari seggiolini. Fin qui i numeri sono sempre stati ottimi e ci sono stati sempre stati più di 20 mila presenti nelle prime gare di campionato (anche se è giusto specificarlo contro Roma e Genoa in tanti erano anche tifosi ospiti che hanno riempito parte Distinti contro i giallorossi e parte della curva Primavera contro il Grifone).

Torino: contro il Verona ancora tutti i settori liberi. Distinti quasi esauriti

Rimane come sempre la riduzione per gli Under 30 (10€ in Primavera e 20 nei Distinti), ma questa volta si aggiunge anche quella per gli Under 18 nei Distinti dove possono assicurarsi il biglietto a 10€. Per questo motivo il settore sta andando sempre più verso il sold-out. Stesso discorso vale per la Curva Primavera, dove sempre al prezzo di 10€ appena possono andare tutti gli Under 30. Insomma nei due settori stanno andando sempre più tifosi proprio grazie agli sconti ad hoc. Un modo utile per riavvicinare sempre di più il popolo granata allo stadio e riportare sempre più entusiasmo per sostenere i ragazzi di Juric. Proprio contro las Roma I tifosi del Toro erano stati una spinta in più e ora contro il Verona si va verso la stessa soluzione: tanto entusiasmo e grande spinta dai presenti.