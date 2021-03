Torino, corri troppo poco: granata ultimi in classifica per km percorsi

Approfondimento / La squadra granata è ancora una volta in fondo a questa speciale graduatoria

Gualtiero Lasala

Il Torino sta presentando diverse problematiche e criticità nel corso di questa stagione, in linea con la seconda parte della scorsa. Occorre notare, però, che ci sono dei problemi ricorrenti, ai quali la squadra granata a quanto pare non riesce a rimediare. Uno di questi riguarda la corsa: è ormai diverso tempo (più di due stagioni) che il Toro si trova nelle ultime posizioni per quanto riguarda i kilometri percorsi durante le parte di Serie A.

DATI - In questo caso, analizzando i dati di questa stagione, troviamo i granata di Giampaolo e Nicola sempre all'ultimo posto, con distacco dalla penultima. Infatti il Toro ha percorso 106.078 kilometri in 27 partite. Lo Spezia, squadra in diciannovesima posizione, ne ha percorsi 107.171 kilometri: la distanza tra le squadre è molto ampia, nonostante il Torino abbia una partita in meno. Facendo un confronto con la prima della lista, l'Inter, la differenza è abissale: i nerazzurri hanno percorso 113.021 kilometri.

ANALISI - Nel corso dello scorso campionato, riscontrando lo stesso problema, il preparatore atletico Ferretti aveva sottolineato che il dato dei kilometri percorsi fosse molto relativo e che importasse molto di più la velocità di questi ultimi (QUI i dettagli). Andando ad analizzare questo tipo di dato, si nota che il Toro corre veloce, ma sempre più lento dell'avversario di giornata. Per fare gli esempi tra i più recenti, in Sampdoria-Torino, i blucerchiati hanno corso con una media di 6.6 di rapidità, contro i 6.5 dei granata; in Torino-Sassuolo, ultimo successo dei giocatori di Nicola, stessa differenza rispetto alla gara contro la Sampdoria (6.5 contro 6.6 dei neroverdi). Nella partita contro il Crotone, persa 4-2, la differenza è decisamente importante, sia dal punto di vista dei kilometri percorsi (105.135 dei calabresi contro 102.075 dei granata). In velocità, la squadra di Cosmi ha avuto una media di 5.8, contro i 5.6 del Torino.

MIGLIORARE - Un aspetto che, analizzato nel dettaglio, è effettivamente un problema: il Toro corre poco e più lentamente rispetto agli avversari. Nel grande lavoro di Nicola, servirà lavorare su questo che è una parte importante. Non è di certo un caso che l'Inter sia in prima posizione sia per kilometri percorsi che in campionato: i granata avranno la responsabilità di migliorare per "correre" verso la salvezza.