Torino-Cosenza 2-0, il tabellino: ammonito solo Ricci

Il Torino vince l'esordio stagionale contro il Cosenza. Granata subito in vantaggio con l'autorete di Camporese dopo quarantadue secondi di gioco. Poi i granata faticano a creare e gli ospiti sembrano rientrare in gara, almeno mentalmente. Nella seconda frazione il Torino gioca meglio e chiude la questione con la rete di Zapata.

Ammoniti: pt 5′ Florenzi (C), pt 12′ D’Orazio (C), pt 23′ Kouan (C), pt 23′ Ricci (T), st 21′ Martino (C)