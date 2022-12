Torino-Cremonese 0-0, Schuurs: “Concentrato sul Torino, Juric chiede il massimo”

Al termine dell'amichevole tra Torino e Cremonese, terminata sullo 0-0, Perr Schuurs è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti allo Stadio Olimpico "Grande Torino". Di seguito le sue parole.

"Con l'infortunio è stato difficile, ma dopo la pausa ho potuto riprendermi bene. Ho svolto trattamenti con il club e non vedevo l'ora di rientrare. Sono molto positivo adesso e voglio dare il massimo per il resto della stagione".

"Si, in questi giorni fa molto freddo in effetti. In Spagna era molto più caldo, ma mi piace molto allenarmi a Torino. Malgrado il tempo sono contento di essere qui. Sono molto contento di essere qui, della squadra e di Torino. Non mi aspettavo nulla di diverso dalla Serie A, sapevo che sarebbe stato un campionato più tecnico di quello olandese".