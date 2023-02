Torino-Cremonese 1-0: Sanabria su rigore, granata meritatamente avanti al 45′

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti

Alberto Giulini

Ci pensa un calcio di rigore realizzato da Sanabria a portare avanti il Toro al termine di un primo tempo a tinte unicamente granata. Gli uomini di Juric hanno tenuto il pallino del gioco per la stragrande parte della prima frazione, evidenziando ancora una volta troppo poco cinismo quando chiamati a concretizzare. Per sbloccare il risultato dunque è servito un penalty assegnato da Camplone per un contatto Sernicola-Ilic, decisione accolta dalle proteste cremonesi. Strada dunque in discesa per i granata, chiamati ad evitare cali di tensione e chiudere un incontro in cui finora non si sono registrati pericoli dalle parti di Milinkovic-Savic.

Le scelte: Ilic titolare, Karamoh sostituisce Vlasic — Nessun calcolo in vista del derby per Juric, che nell'undici titolare non rinuncia ai giocatori diffidati. Al centro della difesa c'è dunque Schuurs, ai suoi fianchi spazio a Djidji e Rodriguez. In mezzo al campo parte inizialmente dalla panchina Adopo, frenato in settimana da una botta al ginocchio: arriva dunque la prima da titolare per Ilic che va a fare coppia con Linetty. Sugli esterni si rivede Aina sulla destra, con Vojvoda che si piazza sulla corsia mancina. Sulla trequarti spicca l'assenza di Vlasic, escluso dall'elenco dei convocati per un problema al retto femorale destro da valutare con esami strumentali. Al fianco di Miranchuk c'è dunque Karamoh, il riferimento offensivo è invece Sanabria. Ballardini risponde invece con gli ex granata Benassi e Meité in mezzo al campo, a guidare l'attacco recupera Okereke con Dessers inizialmente in panchina e Tsadjout al suo posto.

Il primo tempo: il Toro spreca, poi la sblocca Sanabria — Il copione della gara è chiaro fin dalle prime battute, con il Toro a gestire il possesso contro una Cremonese tutta chiusa nella sua metà campo. Il primo guizzo dei padroni di casa porta la firma di Karamoh, che al 9' penetra in area e mette in mezzo ma senza trovare nessun compagno pronto ad appoggiare in rete. Clamorosa l'occasione mancata cinque minuti più tardi da Sanabria, che su ottima imbucata di Miranchuk si ritrova a tu per tu con Carnesecchi ma centra il portiere grigiorosso. Quindi un istante più tardi è Karamoh a mandare alto di poco dal limite. I granata mantengono il possesso delle operazioni con Ilic e Miranchuk a dettare i tempi della manovra, ma serve un episodio per sbloccarla. Al 39', sugli sviluppi di calcio d'angolo, Sernicola allarga la gamba e atterra Ilic in area: per Camplone è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Sanabria, che chiude con il destro e spiazza Carnesecchi per il meritato vantaggio granata. Dopo un minuto di recupero, si va dunque all'intervallo con il Toro avanti di un gol.