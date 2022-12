Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: fuori Lukic, c’è Gineitis in mezzo

Seconda occasione consecutiva per Gineitis, ancora una volta titolare nella formazione del Toro per l'amichevole contro la Cremonese. Il lituano andrà a formare con Ilkhan una coppia giovanissima in mezzo al campo. Sugli esterni scelte obbligate con Lazaro a destra e Vojvoda sul versante opposto, in avanti spazio al tridente composto da Miranchuk, Radonjic e Sanabria. Capitolo difesa: davanti a Vanja ci sono Zima, Schuurs e Djidji. Spicca l'assenza di Sasa Lukic, nemmeno in panchina per sindrome influenzale.