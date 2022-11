Torino, crescono le presenze allo stadio: in stagione quasi sempre oltre 15mila

Il pubblico allo stadio Olimpico-Grande Torino nella stagione 2022/2023 è in aumento rispetto alla scorsa stagione. Lo certificano i numeri dopo le prime 15 giornate. A vedere in casa la squadra di Ivan Juric dall'inizio del torneo di Serie A ci sono sempre stati più di 10mila spettatori. Questo non si era invece verificato, anche a causa delle normative anticovid. La prima gara con oltre 10mila spettatori nel 2021/2022 era stata quella vinta 4 a 0 contro la Salernitana alla quarta uscita casalinga in Serie A. Nelle precedenti tre partite i granata erano sempre rimasti sotto la fatidica soglia della doppia cifra (match contro Atalanta, Salernitana e Lazio). I numeri, dunque, se equiparati all'avvio della scorsa annata, sono in netto miglioramento, sebbene il numero di abbonati nel 2022/2023 sia il peggiore dell'era Cairo; le tessere staccate sono state infatti poco più di 5mila, meno di un quinto della capienza totale dell'impianto che ospita le gare interne del Torino.

L'affluenza è in crescita: quasi sempre oltre quota 15mila

Il trend è quindi positivo e lo si vede dai seguenti numeri: 16.530 Torino-Lazio, 19.087 Torino-Lecce, 14.752 Torino-Sassuolo, 16.793 Torino-Empoli, 22.269 Torino-Juventus, 26.133 Torino-Milan e 15.593 Torino-Sampdoria. In questo elenco compare anche un sold-out, quello contro il Milan, che tra l'altro è valso uno straordinario successo sui campioni d'Italia in carica. Insomma, non soltanto si è stati sopra le 10mila presenze con una certa costanza nelle prime sei uscite interne di questa Serie A 2022/2023, ma si è quasi sempre andati oltre le 15mila (caso isolato quello del Sassuolo, dove comunque mancavano appena 248 spettatori per quota 15mila). In due casi si è anche superata quota 20mila. Se nel Derby della Mole ci si poteva attendere qualche unità in più soprattutto in Curva Primavera, invece contro il Milan lo stadio è stato riempito in ogni ordine di posto (merito anche di parecchi tifosi rossoneri sopraggiunti, questo va rimarcato). I dati, per concludere, sono confortanti in vista del prosieguo della stagione e l'affluenza è tornata in crescita dopo le annose difficoltà connesse al Covid e ai risultati grigi della squadra.