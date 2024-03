Torino, curva Maratona sold out per il derby. Domani inizia la vendita libera

A poco meno di un mese dalla sfida con la Juventus, da giocarsi nel weekend del 13-14 aprile con data e orario ancora da ufficializzare, due delle tre fasi di vendita dei biglietti sono state ultimate. Per i primi due giorni hanno avuto priorità di acquisto sul sito ufficiale del club granata gli abbonati alla stagione 23-24 con la possibilità di avere fino a 4 biglietti a tessera. Dopodiché la vendita è stata estesa a tutti i titolari della tessera Cuore Granata. Domani, mercoledì 20 marzo, inizierà la terza e ultima fase di acquisto dei biglietti per il derby: la vendita libera.

Derby della Mole, modalità di acquisto e vendita libera

A un giorno dal via alla vendita libera, tanti biglietti sono già stati acquistati. La Curva Maratona è già da qualche giorno tutta esaurita. Tanta richiesta anche in tutti gli altri Settori dello stadio, per i quali restano però tagliandi disponibili a chi potrà accedere alle vendite solo a partire dalla terza fase. Il terzo e ultimo step di acquisto dei biglietti per il derby, dedicato a tutti i tifosi, prende il via domani. Sarà possibile comprare un biglietto per il derby dalle ore 10.30. Nelle prime 24 ore di vendita libera i tagliandi potranno essere acquistati unicamente online, mentre i punti vendita saranno attivi da giovedì 21 marzo.