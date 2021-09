Torino, da Baselli a Zaza: quegli esuberi di lusso nella rosa di Juric

Non sono più al centro del progetto ma percepiscono ingaggi importanti: hanno condizionato il mercato e ora partono con un ruolo da comprimari

INGAGGI E MERCATO - Rientrano in questa categoria giocatori come Tomas Rincon , Daniele Baselli , Simone Verdi e Simone Zaza . Quattro giocatori accomunati da ingaggi pesanti, abbondantemente superiori al milione di euro a stagione. E così, pur non rientrando pienamente nei piani di Juric, in virtù del loro peso sul bilancio hanno in qualche modo condizionato il mercato del Toro. L'esempio lampante è quello di Amrabat , giocatore gradito a Juric ma "bloccato" dalla mancata cessione di almeno uno tra Rincon e Baselli.

COMPRIMARI - Al momento per questi quattro giocatori si prospetta una stagione da comprimari: nei piani di Juric non rappresentano delle prime scelte e nemmeno delle primissime alternative. A centrocampo Mandragora è inamovibile e al suo fianco Lukic, Linetty e Pobega (o Praet) possono giocarsela alla pari; sulla trequarti Verdi è chiuso da Praet, Pjaca, Brekalo (o Pobega); in avanti Zaza nelle gerarchie ha davanti Belotti e Sanabria. Spetterà dunque a Rincon, Baselli, Verdi e Zaza, con il lavoro sul campo, far cambiare idea al tecnico per provare a ritagliarsi uno spazio. Quel che è certo è che la strada sarà però in salita perché la concorrenza da battere non manca affatto, ma almeno fino a gennaio vestiranno la maglia granata e dovranno cercare di scrollarsi di dosso l'etichetta di esuberi di lusso.