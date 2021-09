Calciomercato Torino: i retroscena delle rinunce a Mustafi, Amrabat e Messias

A margine della conferenza stampa di presentazione di Marko Pjaca e Tommaso Pobega, il responsabile dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati si è fermato a rispondere alle domande dei cronisti al seguito del Torino sul mercato appena concluso (qui le sue dichiarazioni integrali). Nelle risposte del direttore granata sono venuti fuori anche alcuni retroscena riguardo i motivi per cui alcuni nomi accostati al Torino durante la sessione estiva di trattative non sono giunti in granata. Riassumiamo dunque alcuni punti salienti partendo proprio dalle parole del direttore granata.