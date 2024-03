Torino, da Masina a Zapata: storie diverse di mancate convocazioni in Nazionale

Diversi granata non sono stati chiamati delle rispettive Nazionali con motivazioni differenti e ora nel finale di stagione puntano a ritrovare una convocazione

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 23 marzo 2024 (modifica il 23 marzo 2024 | 12:28)

Storie differenti, motivazioni diverse. Ci sono alcuni giocatori del Torino rimasti al Filadelfia che per un motivo o per l’altro non sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali e ora sognano un ritorno. Tra gli assenti sicuramente il più giustificato di tutti è Ilic, che è infortunato e logicamente non poteva far parte della rosa della Serbia in questa sosta. Lui però ha sempre fatto parte del gruppo e quindi una volta ristabilitosi al 100% ne tornerà a far parte.

Torino, da Masina a Linetty: storie diverse di mancate convocazioni in Nazionale — Poi ci sono storie di chi ha perso il posto. Come Masina e Lazaro, entrambi lo hanno perso proprio recentemente, ma hanno anche speranze differenti. L’ex Udinese non viene chiamato dal giugno del 2022, ovvero da quando è stato fermato prima per la rottura del legamento crociato e poi perso il posto da titolare a Udine. Adesso con il Toro però sta ritrovando minuti e può sognare di rientrare tra i convocati del Marocco. Discorso simile per Lazaro. Non era di certo uno dei giocatori fissi nel giro dell’Austria, ma ne ha fatto spesso parte. In questo momento, però, causa anche il calo in granata e i pochi minuti raccolti in campionato non è più nei radar dell'allenatore austriaco. La poca continuità non sta aiutando neanche Linetty, che da tempo non viene chiamato dalla Polonia. Ormai sembra una scelta tecnica nei confronti di Karol, il cui rendimento è sempre stato molto positivo, ma forse non abbastanza per convincere il suo ct.

Toro, Sanabria, Zapata e Ricci: serve un finale di campionato al top — Discorsi diversi per Sanabria e Zapata. Il primo è tornato nel gruppo del Paraguay proprio recentemente anche grazie alla stagione passata e quest’anno - nonostante i pochi gol - è rimasto nel giro della Nazionale. Questo turno di amichevoli, però, ha rifiutato lui stesso la chiamata chiedendo di rimanere a Torino per motivi personali. Zapata, invece, sta vivendo un’ottima annata ed è tornato decisivo come ai tempi d’oro, ma non è bastato per tornare in Nazionale. L’ex Atalanta era nella lista dei preconvocati, ma alla fine non è stato inserito nei convocati ufficiali. Poi c’è il discorso Ricci. Troppo “vecchio” per l’Under 21, ma tagliato fuori dalla lista di Spalletti. In vista dell’Europeo, se vuole sognare la maglia azzurra, deve trovare più continuità di rendimento per poi giocarsi le sue carte. Discorso che vale un po’ per tutti: il finale di campionato sarà un’occasione per ritrovare la convocazione in Nazionale e regalarsi il ritorno nella propria rappresentativa.

