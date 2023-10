Torino, da Sazonov a Zima e Vojvoda: il punto dall’infermeria verso il derby

Per completare il quadro relativo alla difesa, che resta in assoluta emergenza, bisogna aggiungere che le condizioni di David Zima restano un'incognita. E' stato convocato con il Verona e si sta allenando in gruppo ma è difficile dire oggi se sia pronto per giocare. Sul fronte offensivo da segnalare l'allenamento in palestra di Pietro Pellegri. La scelta è stata precauzionale perché ha avvertito una noia muscolare ma non ci sono problemi seri, come evidenziato dagli esami strumentali delle scorse ore. Pertanto, si è deciso di non farlo aggregare al gruppo in questo mercoledì e questo tipo di gestione è abbastanza classica per l'ex Genoa. Il terzo portiere Mihai Popa, infine, si è invece allenato con il gruppo e sarà convocato per il derby. Si è rimesso in sesto dopo la frattura della parete orbitaria che si era procurato in allenamento a metà settembre.