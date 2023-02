Torino, Djidji e Gravillon esaltano il pareggio del Nantes allo Juventus Stadium

C'è un po' di granata nel pareggio del Nantes di ieri sera allo Stadium contro la Juventus nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Koffi Djidji quella maglia la conosce bene: in gialloverde il centrale difensivo ha svolto la trafila delle giovanili, facendo il suo esordio in Prima squadra nel 2012 e restandovi fino al 2018 prima di approdare al Torino. Tramite una storia Instagram, il centrale difensivo ha fatto i complimenti ai canarini per l'importante punto conquistato nel capoluogo piemontese, che li mette in una posizione di vantaggio in vista del ritorno in Bretagna. Anche se in carriera non ha giocato nel Nantes, Andreaw Gravillon ha seguito con interesse il match dei gialloverdi allo Stadium: è il 60' quando Ludovic Blas, classe 1997, conclude nel migliore dei modi un contropiede fulminante dei francesi siglando il gol del pareggio, e il nuovo acquisto del Torino non ha fatto mancare i suoi complimenti attraverso i social: "merci messieur", si legge nella storia Instagram di Gravillon.