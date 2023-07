Torino, Djidji torna in Francia per le terapie: l’aggiornamento della situazione

Koffi Djidji torna in Francia, in accordo con la società, per svolgere una settimana di terapie, come ha comunicato il Torino nel ritiro di Pinzolo. Il francese è salito a Pinzolo per una sola giornata, quella di lunedì 17 luglio, e ha immediatamente salutato la compagnia granata tornando nelle ore successive a Torino per tutti gli accertamenti del caso. Si è sottoposto a un controllo con lo specialista che lo scorso giugno lo ha operato di ernia che gli ha indicato una settimana di terapie. Siccome il Torino nella prossima settimana sarà ancora a Pinzolo in Val Rendena, il giocatore transalpino, insieme alla società, ha deciso di recarsi a casa per svolgere le terapie indicate. La sua condizione naturalmente va valutata dopo questa prima fase per comprendere meglio quali possano essere i tempi di recupero. Intanto, anche per Djidji, come per Linetty e Radonjic, il mese di luglio è terminato anzitempo. Ai box anche Yann Karamoh per un lieve trauma distorsivo del ginocchio sinistro.