Torino, domani il raduno: ecco il programma della squadra di Juric

Ormai ci siamo, la stagione 2023/24 del Torino è pronta a partire. Domani, lunedì 10 luglio, al Filadelfia prenderà il via la pre-season dei granata di Ivan Juric con il raduno che farà da apripista agli appuntamenti estivi della formazione allenata dal tecnico croato. La preparazione dei calciatori del Toro in vista della prossima stagione di Serie A inizierà dunque in un luogo conosciuto come le mura del Filadelfia. In seguito per sfuggire al calore cittadino, la squadra si sposterà in montagna per proseguire la propria preparazione. Di seguito il programma della formazione di Juric.