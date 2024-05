Torino, domani la Partita della Leggenda: i retroscena sull’organizzazione

Domani pomeriggio scenderanno in campo al Filadelfia alcune miti della storia granata, Andrea Carbonara ci racconta i retroscena dell'organizzazione

Federico De Milano Redattore 28 maggio 2024 (modifica il 28 maggio 2024 | 16:20)

Come già raccontato qui sulle colonne di Toro News, domani - mercoledì 29 maggio - alle ore 18:30 si terrà allo stadio Filadelfia la Partita della Leggenda. Si tratta di un'iniziativa per la quale scenderanno in campo alcuni dei miti della storia del Torino come una parte dei giocatori che hanno vinto lo scudetto nel 1976 e a guidarli ci saranno Claudio Sala e Pasquale Bruno. Per questo speciale evento le porte del Filadelfia saranno naturalmente aperte e ai nostri microfoni è intervenuto Andrea Carbonara, una delle menti che c'è nell'organizzazione di questa attesa partita, e ci racconta i retroscena e i dettagli legati alla messa in piedi di un appuntamento di questo tipo. L'obiettivo principale sarà quello di eseguire una raccolta fondi che possa consentire di riuscire a portare avanti i lavori di ricostruzione del terzo lotto al Filadelfia, luogo che come da progetti iniziali dovrebbe essere destinato ad ospitare il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.

Buongiorno Andrea, come è nata questa idea e quanto è stato complicato renderla realtà?"L'organizzazione è stata faticosaed è partito tutto dalla volontà con alcuni amici molto tifosi del Toro, di raccogliere fondi con ad esempio una cena assieme ad alcune vecchie glorie. Poi invece abbiamo pensato che sarebbe stato bello organizzare anche una partita per conquistare ancora più pubblico. Grazie all'amicizia che ho con Domenico Beccaria (presidente del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, ndr) gli ho proposto questa idea e poi da lì siamo riusciti ad organizzare sentendo anche Rosario Rampanti e l'associazione ex calciatori granata".

Coordinare così tante persone e impegni differenti non è stato semplice ma è un evento che può interessare migliaia di tifosi granata..."Non è stato facile ma molto lungo e sarà la prima volta che ci sarà una partita del genere nel nuovo Filadelfia. Anche il Torino FC ha dato il suo benestare e lo ringraziamo per averci concesso la struttura. Moltissime vecchie glorie hanno accettato con piacere e si sono rammaricati coloro che non potranno esserci per altri impegni. Speriamo che riesca a venire tanta gente.

Non saranno presenti solo ex calciatori ma anche altri ospiti, vero?"Sarà un giorno di festa per tutti e un modo per riunirsi tra tutti i tifosi del Toro che credono nei valori granata. Secondo me il Fila deve vivere questi momenti perché non può essere solo un campo di allenamento. Ci saranno anche altri cantanti e ospiti speciali perché in tanti vogliono partecipare a questa festa. L'amore per il Toro non manca mai".

Questo sarà anche un metodo per aiutare a raccogliere i fondi necessari per mandare avanti i lavori, come può dare una mano un tifoso?"Il Museo a Grugliasco non ha senso di restare e siamo in tanti che vogliamo rivederlo nel Filadelfia che è il nostro posto. La raccolta fondi di domani sarà solo un primo passo per mandare avanti i lavori e nascerà anche un crowdfunding e poi saranno vendute dal Museo tutte le maglie della partita che sono state realizzate grazie a degli sponsor. Verrà aperto poi anche un conto corrente dedicato per effettuare altre donazioni e accumulare altri fondi utili per la ricostruzione del Museo".