Torino, dopo cinque anni il bilancio del mercato torna in positivo

Dopo cinque anni il saldo del calciomercato del Torino torna in positivo. I granata quindi sono riusciti a tornare a chiudere dopo tanto tempo con un ‘+’ alla voce bilancio del mercato. Il dato riportato dal CIES nell’ultimo...

Roberto Ugliono

Dopo cinque anni il saldo del calciomercato del Torino torna in positivo. I granata quindi sono riusciti a tornare a chiudere dopo tanto tempo con un '+' alla voce bilancio del mercato. Il dato riportato dal CIES nell'ultimo Weekly Post mette in luce come la società di Urbano Cairo sia riuscita a chiudere le due sessioni della stagione 2022/23 con un bilancio positivo, tornando a quella vecchia tendenza che anni fa aveva permesso al Torino di investire spesso su giovani talenti e di vendere bene chi si era messo in luce. Questa modalità di lavoro è tornata tutti gli effetti nelle ultime stagioni, durante le quali i granata hanno salutato Bremer monetizzando bene dalla sua cessione a Sasa Lukic. Nel dettaglio il saldo è di +35 milioni. Chiaro che a giugno i granata saranno obbligati a spendere per l'acquisto quantomeno di Ilic, ma intanto la stagione 2023 si è chiusa positivamente.

Torino, il saldo del mercato di questa stagione torna positivo — Nonostante questo, il bilancio complessivo degli ultimi 4 anni è di -21 milioni. Ma sicuramente è il dato dell'ultimo campionato a interessare. I granata sono la quarta miglior società in Serie A per bilancio. Meglio hanno fatto Roma, Udinese e Juventus. Cioè che interessa al Toro è proprio il trend. Storicamente sotto la guida Cairo, i risultati migliori sono stati ottenuti quando veniva investito sui giovani e poi si rivendeva bene pur cercando di mantenere una squadra competitiva. Ora, dopo anni di investimenti importanti su giocatori già affermati, il Toro è tornato a lavorare in un altro modo. Sul campo la squadra sta convincendo ed è al momento settima, ma anche i dati legati al bilancio del calciomercato fanno ben pensare.

Allargando lo sguardo al mondo intero, il Torino è la venticinquesima squadra per saldo finale. Impossibile il confronto con alcune squadre europee che hanno fatto cessioni record come Benfica, Psv, Ajax e Monaco per citarne alcune. Il loro bilancio supera il +100 ed è in questo momento quasi inarrivabile per il Toro. Ciò non toglie l'ottimo lavoro di squadra fatto. Da un lato è stato bravo Davide Vagnati, dall'altro lo è stato Ivan Juric. Al primo va il merito di aver lavorato bene nel mercato, monetizzando al meglio nelle uscite e investendo su giovani o comunque giocatori futuribili. Poi al secondo i complimenti vanno per il lavoro sul campo e nella valorizzazione del materiale a sua disposizione. L'uno non può stare senza l'altro. Il buon lavoro deve ora essere un punto di partenza.