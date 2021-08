Torino, dopo il Rennes giornata di riposo per i granata

Il gruppo di Ivan Juric rientra a Torino dopo aver terminato il ritiro di Santa Cristina, da lunedì si preparerà l'amichevole contro l'Az Alkmaar

Terminato anche il primo test internazionale, perso per 1-0 contro il Rennes, i granata rientrano a Torino. Alla squadra sarà concesso un giorno di riposo dopo l'amichevole prima di riprendere gli allenamenti lunedì 2 agosto al Filadelfia. Lì è atteso anche Andrea Belotti, al rientro dalle vacanze. Il Gallo dovrà sostenere prima le visite mediche e i testi anti Covid di rito in mattinata, poi potrà unirsi al resto del gruppo di Ivan Juric. Terminato il ritiro di Santa Cristina, la squadra continuerà la preparazione a Torino in vista dell'ultima amichevole dell'estate, la seconda in ambito internazionale, quella contro l'Az Alkmaar in Olanda in programma domenica 8 agosto.